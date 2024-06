Stiri pe aceeasi tema

- Arborele de bani sau planta banilor este cunoscuta pentru ca este una dintre cele mai bune plante pe care sa o ai in casa ta. Acesta plante sunt destul de ușor de ingrijit, deoarece au nevoie doar de apa și lumina pentru a te bucura de ele. Dar afla de ce nu este bine sa […] The post Nu mai uda planta…

- Chef Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au pregatit o rețeta de tocinei bucovineni și o rețeta de clatite cu mascarpone și fructe, in ediția 15 din sezonul 7 Hello Chef, de pe 8 iunie 2024.

- Lavanda sau levantica (Lavandula angustifolia) este o planta din familia Lamiaceae despre care se cunoaște ca a fost utilizata inca din cele mai vechi timpuri. The post PLANTE TERAPEUTICE Lavanda, planta cu proprietați extraordinare first appeared on Informatia Zilei .

- Un urangutan de Sumatra din Indonezia s-a automedicat folosind o pasta facuta din plante pentru a-si vindeca o rana mare pe obraz, spun oamenii de stiinta, scrie BBC. Este pentru prima data cand o creatura din salbaticie a fost surprinsa tratandu-si o rana cu ajutorul unei plante medicinale. Dupa ce…

- Un urangutan de Sumatra din Indonezia s-a automedicat folosind o pasta facuta din plante pentru a-si vindeca o rana mare pe obraz, spun oamenii de stiinta. Este pentru prima data cind o creatura din salbaticie a fost surprinsa tratindu-si o rana cu ajutorul unei plante medicinale. Dupa ce cercetatorii…

- Cu toate acestea, exista numeroase alternative care pot inlocui ouale in rețete, fara a compromite textura sau gustul preparatelor. Aceste substituenți nu numai ca sunt eficienți, dar adauga adesea și valoare nutritiva suplimentara mancarurilor.Iata cateva dintre cele mai populare și eficiente opțiuni…

- Toata lumea iubește deserturile, iar in timpul postului ele se prepara și mai des. Rețeta de bufinca de orez cu fructe este versatila și se pliaza pe gusturile tuturor. Rezultatul este delicios și se gatește in cateva minute.

- Pentru ca ne aflam in perioada de post a Paștelui, noi iți propunem un desert specific acestei perioade. Este vorba despre o rețeta de pandișpan cu fructe de padure. Aceasta prajitura este, de fapt, un desert simplu și rapid, pe care cei dragi il vot adora. Nu vei petrece prea mult timp in bucatarie…