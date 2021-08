Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz nu vrea ca tara sa sa primeasca mai multi refugiati afgani, in ciuda revenirii la putere a talibanilor. In prezent, Austria gazduieste deja 40.000 de refugiati din Afganistan, a doua cea mai mare comunitate de afgani din UE, raportat la populatia tarii-gazda, informeaza…

- Conservatorii aflati la guvernare in Austria intentioneaza sa accelereze procesul de deportare, in urma recentei ucideri a unei fete de 13 ani la Viena, caz in care suspecti sunt doi tineri afgani, transmite DPA. Cei doi suspecti, cu varste de 16 ani si 18 ani, au fost transferati miercuri din arestul…