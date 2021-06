Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Ambasada Romaniei in Republica Moldova informeaza ca s-a modificat cadrul legislativ privind masura carantinei, aplicabila cetațenilor straini și apatrizilor care sosesc in Romania. Incepand cu 1 iunie 2021, au fost anulate restricțiile privind intrarea in Romania a cetațenilor…

- Ministerul de Externe a actualizat informațiile privind accesul cetațenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state. Noile restricții de intrare, categorii de persoane exceptate sau alte masuri pe plan intern au fost actualizate ieri, 28 mai. Astfel, Romania elimina toate restricțiile de intrare,…

- CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Ambasada Romaniei in Republica Moldova informeaza ca țara vecina a aprobat noua lista a statelor cu risc epidemiologic. Astfel, țara noastra a fost clasata in „zona verde”. In acest sens, Ambasada a decis sa vina cu unele precizari legate de regulile de intrare in Romania…

- Guvernul Romaniei a aprobat astazi noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat. Și de aceasta data, Republica Moldova se afla in lista „zonelor verzi”, pentru care nu se impun cele 14 zile de carantina. Cei care vor sa calatoreasca in Romania, dintr-o țara aflata in zona roșie, pot fi scutiți…

- Premierul Florin Citu a avut, marti, o intrevedere cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cursul careia s-a discutat si despre conditiile in care cetatenii romani din Republica Moldova se pot imuniza impotriva COVID-19 in centre de vaccinare din Romania, indiferent daca detin sau nu domiciliu…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova informeaza ca, incepind astazi, 13 aprilie, se prelungește cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul Romaniei. Mai mult, a fost aprobata o noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat, in care Republica Moldova figureaza in continuare. Potrivit…

- Din 23 martie, persoanele de peste hotarele țarii care vor traversa frontiera de stat a Republicii Moldova, pe sensul de intrare, vor fi obligate sa prezinte testul negativ la Covid-19, efectuat in ultimele 72 de ore. Decizia a fost luata astazi intr-o ședința de examinare a acțiunile necesare de instituire…