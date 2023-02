Stiri pe aceeasi tema

- Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat in Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat, miercuri, ca o hotarare aprobata in urma cu o zi de guvernul Ciuca prevede inființarea a 195 de posturi noi la MIPE, pe langa cele 536 inființate in luna mai 2022. In total, scrie Vasiliu,…

- Secretarul de stat in Ministerul Educatiei Florin Lixandru (PSD) acuza ca i-au fost retrase atributiile printr-un ordin de ministru pentru ca a criticat legile Educației. „Pentru un delict de opinie, azi mi s-au retras atributiile. Perspectiva PSD asupra legilor Educatiei este ca sunt proiecte mult…

- Saptamana aceasta incepe distribuirea cardurilor de energie pentru plata facturilor, iar romanii trebuie sa stie ca risca amenzi care ajung și la 6.000 de lei, daca nu utilizeaza corect acesti bani. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) informeaza ca acele carduri de energie pot fi…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a anuntat, miercuri, mai multe modificari importante pentru beneficiarii de card de energie, una dintre acestea fiind ca cei care au domiciliu fara nomenclator stradal, in zona rurala, trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere. De…

- Noile legi ale Educației vor fi trimise in Parlament, pentru vot, la inceputul anului viitor, a anunțat ministrul Ligia Deca. Oficialul a mai afirmat ca parinții vor avea destul timp sa se familiarizeze cu modificarile, deoarece schimbarile „nu vor fi bruște”. Ligia Deca a precizat ca noile proiecte…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a incarcat o noua tranșa de 250 de lei, cea de-a IV-a, pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru Romania”. Valoarea totala a tranșei IV se ridica la peste 593 de milioane de lei și a ajuns la aproximativ 2,4 milioane de romani.…

- ​Ministerul Mediului a lansat vineri campania naționala de impadurire cu fonduri din PNRR, care are un buget de 730 milioane de euro și vizeaza realizarea a 56.000 hectare de noi paduri in zonele vulnerabile la schimbarile climatice, pana in anul 2026. Vor fi finanțate lucrari de impadurire și lucrari…