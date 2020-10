Nu toată lumea suferă în criză: Miliardarii lumii au devenit şi mai bogaţi în timpul pandemiei Pandemia de coronavirus i-a facut pe superbogatii din intreaga lume si mai bogati, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta PwC si marea banca elvetiana UBS si citat miercuri de dpa, conform agerpres.ro. La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai lumii au ajuns la un nivel record de aproximativ 10,2 trilioane de dolari, potrivit analizei, publicata miercuri.



Acest nivel depaseste varful anterior de 8,9 trilioane de dolari, atins la sfarsitul anului 2017.



Sporirea bogatiei superbogatilor s-a datorat in parte recuperarii pietelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu realizat de banca elvetiana UBS si firma de audit PWC, averea cumulata a miliardarilor se ridica la nu mai putin de 10.200 miliarde de dolari, respectiv un nou record, peste varful din 2017. La acel moment, averea lor cumulata era de 8.900 miliarde dolari. In ciuda caderii burselor…

- Potrivit unui raport al bancii elvețiene UBS și PwC, in ciuda pandemiei de coronavirus averile miliardarilor lumii continua sa creasca. Averea miliardarilor lumii a atins un nou, crescand pana la 10,2 trilioane de dolari, la sfarșitul lunii iulie. Rarful anterior atingea suma de 8,9 trilioane de dolari,…

- Averea miliardarilor lumii a atins un nou record in plina pandemie, crescand pana la 10,2 trilioane de dolari, la sfarșitul lunii iulie, in creștere fața de varful anterior de 8,9 trilioane de dolari, in 2017, potrivit unui raport al bancii elvețiene UBS și PwC. Numarul total al miliardarilor a ajuns…

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe superbogatii din intreaga lume si mai bogati, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta PwC si marea banca elvetiana UBS si citat miercuri de dpa. La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai lumii au ajuns…

- La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai lumii au ajuns la un nivel record de aproximativ 10,2 trilioane de dolari, potrivit analizei, publicata miercuri. Acest nivel depaseste varful anterior de 8,9 trilioane de dolari, atins la sfarsitul anului 2017. Sporirea…

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe superbogatii lumii si mai bogati, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta PwC si marea banca elvetiana UBS, scrie agerpres , citand dpa. La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai lumii au ajuns la un nivel record…

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe superbogatii din intreaga lume si mai bogati, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta PwC si marea banca elvetiana UBS si citat miercuri de dpa.

- Pandemia nu este la fel pentru toata lumea. Daca pentru multi, criza medicala este dublata de una financiara, cei mai bogati oameni ai lumii au devenit in aceasta perioada si mai bogati. O dovedește clasamentul realizat de o cunoscuta revista financiara care arata cum au crescut averile miliardarilor,…