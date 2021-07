Vedete adulate, multe dintre acestea au și o alta pregatire profesionala, buna pentru zilele in care ar putea fi nevoite sa se intoarca la meseriile de baza. Cum in showbiz lucrurile nu au stat tocmai bine in ultimul an și jumatate, cațiva mai au o șansa, caci nu celebritatea e ”brațara de aur” ci meseria de baza. Dan Bittman este inginer hidrotehnician. Solistul și-a susținut lucrarea de licența in fața fostului premier, Calin Popescu Tariceanu pe cand acesta era asistent universitar. Nu a apucat sa primeasca o detașare pe un curs de rau caci șansa i s-a aratat in muzica rock. Tot ingineri sunt…