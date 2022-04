Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 35 de ani, Andreea Mantea e prezentatoarea emisiunii „Casa iubirii”, de la Kanal D. Dincolo de cariera, ea e mama unui baiețel, a lui David. Vedeta a dezvaluit intr-un interviu pentru ego.ro cum e in rolul de mama, dar și amanunte neștiute pana acum despre fiul ei. Andreea Mantea il crește…

- Relația dintre Ramona Olaru și Catalin Cazacu pare sa fie din ce in ce mai serioasa, dupa ce fostul Faimos de la Exatlon a declarat ca se vede imbatranind alaturi de frumoasa blondina. Ce propunere a deranjat-o pe asistenta de la Neatza. Iubita motociclistului a spus totul, in direct, la Antena 1. Motivul…

- Fanii Andreei Mantea știu deja ca o pot vedea la Kanal D, ca moderatoare a emisiunii „Casa Iubirii”. In viața profesionala ii merg lucrurile bine. Dar, se pare ca Andreea Mantea pe plan personal nu prea are noroc. Dupa o prima relație Cu Cristi Mantea, din care a rezultat fiul ei David, ultima relație…

- Fiul Andreei Mantea are 7 ani și este implicat total in ceea ce face mama lui. David este prezent chiar și la filmarile pe care aceasta le are pentru anumite proiecte. In curand, la Kanal D, va incepe show-ul „Casa iubirii”, prezentat de Andreea Mantea, iar aceasta a dat detalii despre ce s-a intamplat…

- Președintele clubului de Liga 5 – zona Campia Turzii, Viitorul Transilvania Turda, Kolozsi Atilla, il critica pe primarul Cristian Matei, care ”nu vrea sau nu dorește” sa ofere echipei sale un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Andreea Mantea nu a mai aparut in fața fanilor cu zambetul pe buze recent, ci din contra, destul de speriata. Fara a ezita, vedeta le-a explicat celor ce o urmaresc și indragesc ca fiul ei nu traverseaza o perioada tocmai buna din punct de vedere al sanatații. Iata ce a pațit micuțul David!

- Andreea Mantea face ce face și atrage atenția tuturor, la prorpiu de data aceasta. Astazi, in timp ce se afla in trafic, cu noua mașina, vedeta a avut parte de cateva peripeții, care mai apoi au amuzat-o teribil și nu a putut sa nu impartașeasca cu fanii ei din mediul online. Iata ce a facut frumoasa…

- Cu toții ne-am obișnuit sa o vedem pe Theo Rose cu zambetul pe buze și mereu cu glumele la ea, insa artista are și momente in care nu totul merge atat de bine pe cat s-ar fi așteptat. Recent, indragita cantareața s-a aratat extrem de nervoasa pe rețelele de socializare, unde le-a povestit fanilor pas…