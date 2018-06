Stiri pe aceeasi tema

- Dieta cu roșii este una dintre cele mai potrivite diete ale verii. Roșiile sunt bogate in vitaminele A și C, complexul B care intarește sistemului imunitar și E care limiteaza depunerea colesterolului pe vasele sangvine. Urmand dieta cu roșii poți slabi 5 kilograme intr-o saptamana.

- Slabitul este un proces lung si laborios, care necesita resurse multe si vointa pe masura, motiv pentru care este, în cazul multora dintre noi este un esec înca din start. Dar cum a fi ca, în loc de o cura drastica de slabire sa faci mici schimbari în viata ta, care vor duce…

- Dieta cu banana are origine japoneza si este una dintre cele mai eficiente modalitati de a scapa rapid de kilogramele in plus. Desigur, nu este vorba despre un numar foarte mare de kilograme, si, ca orice alta dieta, nici aceasta nu se recomanda a fi urmata pe o perioada lunga de timp. Insa daca vrei…

- Aceasta rețeta de opt ore este numita și „cea mai scurta cura de slabire din lume”. Este extrem de eficienta iar rezultatele sale se vad imediat. Tot ce trebuie sa faci este sa mananci tot ce iți dorești intr-o perioada de opt ore in timpul zilei.

- Gastrita, inflamatia mucoasei gastrice, este adesea cauzata de o infectie, medicamente, stres sau un raspuns autoimun. Dieta si nutritia pot ajuta la gestionarea disconfortului asociat cu gastrita. Gastrita poate provoca disconfort abdominal superior sau dureri, și, uneori, greața, varsaturi.…

- Nu ai nevoie de foarte multi bani ca sa slabesti. Nici de foarte mult timp. In schimb, iti trebuie vointa. Daca consideri ca acest lucru nu-ti lipseste, iti scriu astazi despre un regim simplu de slabire: dieta cu apa.

- Dieta cu suc de roșii te ajuta sa slabești și sa iți detoxifici organismul, in doar 7 zile! In plus, reducerea riscului de cancer, intarirea oaselor, imbunatațirea vederii și protecția impotriva razelor ultraviolete sunt doar cateva dintre beneficiile consumului de roșii. Iata, mai jos, meniul pentru…

- Dieta de 13 zile a devenit din ce in ce mai populara, fiind adoptata de tot mai multe persoane, indiferent de varsta sau de sex. Nu doar ca ajuta la schimbarea metabolismului, dar, dupa cele 13 zile, se poate reveni la alimentația normala, fara a mai lua in greutate timp de 2 ani. Este grea, dar foarte…