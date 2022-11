Stiri pe aceeasi tema

- Marți dupa amiaza, Culița Sterp a facut primele declarații dupa accidentul din Cluj-Napoca. Amintim ca saptamana trecuta, cantarețul a provocat un accident rutier dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor. In acel moment el era sub influența bauturilor alcoolice, iar analizele ulterioare…

- Culița Sterp a fost implicat intr-un accident rutier grav in Cluj-Napoca, in urma caruia victima a ajuns la spital. Dupa o perioada in care a stat ascuns, lasandu-și familia sa faca declarații in spațiul public, artistul a venit cu explicațiile pe rețelele de socializare și și-a cerut scuze.

- Cine este tanara blonda care se afla in mașina cantarețului de muzica de petrecere din Hțeg in momentul in care artistul a trecut pe roșu. A fost vazuta imediat dupa accidentul provocat in noaptea de 16 spre 17 noiembrie 2022. Culița nu era singur in mașina in clipa in care a provocat accidentul…

- Familia lui Culița Sterp a reacționat dupa ce acesta a provocat un accident rutier grav, pe o strada din centrul orașului Cluj-Napoca. Atat fratele lui Iancu, cat și soția acestuia au fost de partea lui in mediul online, acolo unde au publicat mesaje de susținere, intr-un moment dificil pentru artist.

- IPJ Cluj a anunțat joi seara ca polițiștii de la Biroul Rutier au dispus reținerea pentru 24 de ore a conducatorului auto in varsta de 30 de ani, din județul Hunedoara, implicat in cursul nopții in accidentul rutier produs in centrul municipiului Cluj-Napoca. Cercetarile sunt continuare in cadrul dosarului…

- Probleme cu legea pentru un cantareț de manele. Culița Sterp e acuzat ca a provocat un accident in centrul orașului Cluj-Napoca și a apoi a fugit. Momentul a fost surprins de o camera de de bord: se vede cum Culița Sterp intra cu viteza in intersecție, fara sa se sigure și lovește alta mașina. Barbatul…

- Tatal lui Culița Sterp a participat la nunta Getei Sterp. Barbatul a fost filmat de invitați in preajma copiilor sai și a nepoților, iar imaginile cu el și Milan, surprinse chiar de Culița, au ajuns virale in social media.

- Fericire mare in familia lui Culița Sterp, dupa ce sora lui mai mica a decis sa se casatoreasca. Geta Sterp s-a maritat cu alesul inimii sale, Sebastian Craciunescu. Nunta celor doi a avut loc intr-un decor de vis, in Hațeg. Ce meserie ar avea cumnatul fostului concurent de la Survivor Romania 2021.…