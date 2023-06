Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan al echipei nationale Gheorghe Popescu a declarat, luni seara, ca tricolorii au facut doua meciuri dezastruoase cu Kosovo si Elvetia si a fost critic la adresa selectionerului Edward Iordanescu, informeaza news.ro."Au fost doua meciuri dezastruoase. Mai, Edi, tu nu stii ce inseamna…

- Romania a facut 2-2 la Lucerna, deși era ingropata in minutul 89. Dubla lui Mihaila nascuta din nimic poate transforma viitorul acestei naționale care a fost fricoasa, dar care n-a murit cand au vrut ziariștii Ce urmeaza este cronica scrisa de reporterul Gazetei și incheiata in minutul 85. Doar ca fotbalul…

- Vladimir Screciu (23 de ani), mijlocașul central al Universitații Craiova, debuteaza la naționala Romaniei in meciul cu Elveția. Reporterul special Costin Ștucan și fotoreporterul Raed Krishan sunt corespondenții GSP la Lucerna (Elveția) și transmit toate informațiile care conteaza inaintea, in timpul…

- Edi Iordanescu face eforturi pentru a pregati cat mai bine duelurile cu Kosovo și Elveția din preliminariile Euro 2024, iar duminica dimineața, naționala Romaniei a jucat un amical cu o echipa din Liga 2. „Tricolorii” au avut parte de un test surpriza și s-au duelat cu Arsenal Tunari.Vineri, 16 iunie,…

- Romania va fi in luna iunie ca Danemarca la Europeanul din 1992, adica o echipa adusa de pe plaja. Tricolorii din Serie B au incheiat competiția de doua saptamani. FCSB, un furnizor important, și-a lasat in vacanța toți jucatorii, inclusiv pe aceia care vor fi convocați pentru partidele cu Kosovo și…

- Miercuri, la Dusseldorf, a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru turneul final al Campionatului European de handbal care va avea loc in Germania intre 10 și 24 ianuarie. Naționala masculina va evolua in compania Spaniei, Croației și Austriei. Spania este vicecampioana europeana din 2022, Austria…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei va disputa miercuri, de la ora 22.15, meciul retur cu Portugalia, din barajul pentru accederea la Campionatul Mondial. Partida va fi televizata pe Pro Arena. Romania s-a impus la 15 goluri diferenta in duelul tur cu Portugalia, din barajul Campionatului Mondial…

- Nationala de fotbal a Romaniei incepe, sambata, o noua campanie de calificare la un turneu final, urmand sa intalneasca Andorra, in preliminariile Campionatului European din 2024, transmite News.ro. Romania joaca in preliminarii in grupa I, cu Israel, Elvetia, Belarus, Andorra si Kosovo. Meciul cu Andorra…