- Marius Șumudica (51 de ani), antrenorul lui Al-Raen, a vorbit la plecarea in Turcia, unde are loc stagiul de pregatire al echipei sale. Rapid - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Șumudica a prefațat derby-ul…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat ca mai mulți titulari vor fi odihniți la meciul cu Rapid, din etapa a doua a Ligii 1. Rapid - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Becali pune mai mare preț pe…

- Real Madrid poate ajunge in total la 141,5 milioane de euro daca va invinge, diseara, in meciul din finala Ligii Campionilor, iar lui Liverpool ii vor intra in conturi „numai” 128 de milioane daca ia trofeul. Finala Liverpool - Real Madrid se joaca astazi, de la ora 22:00, liveTEXT AICI și televizata…

- CFR Cluj joaca azi cu FCSB, intr-un meci care se joaca doar pentru orgoliul celor doua formații. FCSB joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 21:30, in ultima etapa din play-off. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Formația din Gruia este deja campioana,…

- Pentru ca a semnat cu Sepsi, Ion Gheorghe (22 de ani, mijlocaș ofensiv) nu va juca pentru FC Voluntari in finala Cupei Romaniei! Sepsi - FC Voluntari e finala Cupei Romaniei 2022. Meciul se disputa joi, in Giulești, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului cu CS Mioveni, din etapa #9 din play-out-ul Ligii 1, despre criticile la adresa lui Cristi Sapunaru, capitanul echipei. CS Mioveni - Rapid se joaca luni, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Rapid infrunta FCU Craiova acasa in utlimul meci din etapa #8 a play-out-ului Ligii 1. Partida este programata de la 20:30 și va putea fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport. Programul etapei #8 din play-out Rapid - FCU Craiova, liveTEXT de la 20:30 Click…

- Sorin Carțu, președintele CS Universitații Craiova, a prefațat derby-ul cu FCSB de duminica. CSU Craiova - FCSB se joaca duminica, de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. „Noi cand jucam acasa cu Dinamo, FCSB sau Rapid sunt meciuri speciale,…