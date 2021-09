Stiri pe aceeasi tema

- Un fost comandant al gherilei separatiste albaneze a comparat Tribunalului special pentru Kosovo (KSC) de la Haga cu politia secreta (Gestapo) a Germaniei naziste, in deschiderea procesului sau miercuri, el fiind primul albanez kosovar care este judecat de aceasta instanta de la crearea ei in 2015,…

- Un fost comandant al gherilei separatiste albaneze a comparat Tribunalului special pentru Kosovo (KSC) de la Haga cu politia secreta (Gestapo) a Germaniei naziste, in deschiderea procesului sau miercuri, el fiind primul albanez kosovar care este judecat de aceasta instanta de la crearea ei in 2015,…

- Poliția germana a arestat un cetațean britanic care lucra la ambasada Marii Britanii din Berlin, acesta fiind suspectat ca a transmis documente serviciilor secrete ruse în schimbul unor recompense financiare, relateaza Reuters.Procurorii germani au anunțat miercuri ca au efectuat percheziții…

- Treizeci de persoane - 15 militari, 11 civili si 4 auxiliari civili ai armatei - au fost ucise miercuri in atacuri asupra unor sate din nordul Burkinei Faso comise de presupusi jihadisti, a anuntat, joi, Ministerul Apararii la Ouagadougou, citat de France Presse.

- Liderul unei grupari de traficanți de țigari din Arad, Cosmin Mladin, a fost ridicat de poliție din centrul Capitalei, la scurt timp dupa ce s-a judecat la tribunal arestarea preventiva, formulata inițial in lipsa. Acesta și adjunctul sau au aparut insa in sala de judecata, la mai bine de o saptamana…

- Politia bosniaca l-a arestat miercuri pe seful serviciilor de informatii ale tarii dupa acuzatii de spalare de bani si abuz in serviciu pentru a falsifica diplome universitare, au anuntat politia si procurori, citati de Reuters. Osman Mehmedagic, seful Agentiei Informatii-Securitate (OSA), a fost arestat…

- Patru persoane care vindeau droguri de risc au fost retinute de procurorii DIICOT Botosani, trei dintre ele urmand sa fie prezentate, vineri, Tribunalului cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT, in acest dosar se efectueaza…

- Procesul unui fost comandant al gherilei de independenta albaneze, acuzat de crime de razboi comise in Kosovo in timpul razboiului de independenta, se va deschide in septembrie in fata unui tribunal special din Haga, a informat Curtea, noteaza AFP. Salih Mustafa, un fost comandant al Armatei…