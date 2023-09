Nu sunt vești bune pentru românii care au credite. IRCC crește de la 1 octombrie IRCC va crește incepand cu 1 octombrie IRCC. Astfel, cei care au credite cu dobanda variabila a caror rata are in calcul IRCC vor plati mai mult in urmatoarele trei luni. Valoarea IRCC aferenta trimestrului II din 2023 este de 5,96% pe an, in creștere cu 0,02% fața de T1 (5,94%). In intervalul menționat, valoarea maxima a fost de 6,15%, iar cea minima de 5,81%. In ultimele 9 luni, IRCC a fost de 5,71% in trimestrul III din 2022, 5,98% in trimestrul IV, apoi 5,94% in trimestrul I din 2023. Indicele IRCC este de doua feluri, zilnic și trimestrial. IRCC zilnic se calculeaza de BNR in fiecare zi și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De saptamana viitoare, romanii care au credite cu dobanda variabila ale caror rata are in calcul IRCC (Indicele de referința pentru creditele consumatorilor) vor plati mai mult, cel puțin pentru urmatoarele trei luni. Valoarea IRCC aferenta trimestrului II din 2023 este de 5,96% pe an, in creștere cu…

- Cresc din nou ratele romanilor cu credite in euro. BCE va majora dobanda de referinta cu 0,25%, desi inflatia a scazut in zona euro. Rate mai mari pentru romanii cu credite in euro. BCE majoreaza dobanda de referinta Rate mai mari pentru romanii cu credite in euro. Banca Centrala Europeana a anuntat…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la 6,42% pe an, de la 6,43% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat o ușoara creștere a indicelui ROBOR la trei luni, ajungand la 6,42% pe an in ultima ședința, fața de 6,41% pe an in ședința anterioara. Acesta este folosit pentru calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila. La inceputul anului trecut, acest…

- La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui an urcase la 7,56%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut la 6,51%, de la 6,50% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 6,66%,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 6,46% pe an, de la 6,49% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni…

- Veste buna pentru romanii cu credite: ROBOR la 3 luni a scazut la cea mai mica valoare din ultimul an. Ce valoare are IRCC Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti la 6,50% pe an, de la 6,52% pe an, in sedinta…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut, marti, la 6,50% pe an, de la 6,52% pe an, in sedinta precedenta, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si citate de Agerpres. La inceputul anului trecut,…