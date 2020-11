Stiri pe aceeasi tema

- Paul Surugiu - Fuego a lansat in aceasta seara videoclipul unei noi piese realizate in colaborare cu un alt turdean, Alex Malschi. Piesa, cu o inalta incarcatura emoționala, este... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Bandit" este o piesa ce combina vocea energetica a Alexandrei Stan cu influentele pop, country si dance.Constanteanca Alexandra Stan isi surprinde fanii cu un nou single, "Bandit"."Bandit" este o piesa ce combina vocea energetica a Alexandrei Stan cu influentele pop, country si dance.Paul este un producator,…

- Smiley și Delia lanseaza „Ne vedem noi”, o piesa-eveniment considerata de public și de cei din industrie ca fiind cea mai așteptata colaborare din muzica pop romaneasca a ultimilor ani. „Stiu ca publicul ne cere de mult timp o piesa impreuna, insa eu nu pot face colaborari decat atunci cand simt ca e…

- Grupul britanic Gorillaz a lansat piesa „The Pink Phantom”, colaborare cu muzicianul Elton John si rapperul 6lack, acesta fiind cel mai recent single din seria „Song Machine”, care a debutat la inceputul acestui an, potrivit news.ro.Albumul „Song Machine: Season One” al grupului va fi lansat…

- Trupa SuperM lanseaza albumul lor de debut “Super One” si devaluie clipul celui mai nou single “One (Monster & Infinity)”. Albumul vine dupa EP-ul lansat in 2019 – “SuperM – The 1st Mini Album”, care a debutat pe locul 1 in topul Billboard 200. In piesa “One (Monster & Infinity), SuperM incurajeaza…

- Daca in luna mai a acestui an, frumoasa artista Fletcher colabora Kito pentru single-ul „Bitter”, la cateva luni distanta artistul lanseaza versiunea piesei alaturi de Trevor Daniel. Versiunea originala a adunat peste 30 milioane de ascultari pe platformele de streaming. Piesa a fost produsa in timpul…

- Castigator al premiilor Grammy, superstarul Justin Bieber lanseaza single-ul “Holy”, featuring Chance The Rapper. Piesa poate fi achizitionata atat in format fizic, cat si digital, alaturi de produse de merchandise exclusive: https://shop.justinbiebermusic.com Track-ul beneciaza de un film de scurta…

- “Confusion” este o balada dance, cu un tempo ridicat, care combina productia plina de suflet a lui Manuel Riva cu interpretarea blanda a Florenei. “Eram in Amsterdam, unde un prieten din Miami mi-a aratat un demo cu linia melodica a Florenei, spunandu-mi ca este fix pe stilul meu. Mi-a placut ce am…