- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.I.2022 au totalizat 2.820.500 tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 89.900 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.558.200 tep, in crestere cu 4.100i tep fata de perioada 1.I-31.I.2021, iar importul…

- In perioada 1.I-31.XII.2021, resursele de energie primara au crescut cu 6,8%, iar cele de energie electrica au crescut cu 5,5%, fața de aceeași perioada a anului precedent, arata INS. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.XII.2021 au totalizat 33755,8 mii tone echivalent petrol…

- Resursele de energie primara au crescut anul trecut cu 6,8%, iar cele de energie electrica au crescut cu 5,5%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara au totalizat 33.755.800 tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 2.136.600 tep fata de 2020. Productia…

- In perioada 1.I-30.XI.2021 resursele de energie primara au crescut cu 7,5%, iar cele de energie electrica au crescut cu 5,8%, fața de aceeași perioada a anului precedent, potrivit INS. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.XI.2021 au totalizat 30784,9 mii tone echivalent petrol…

- Productia interna de energie a Romaniei a insumat 16.933.400 tone echivalent petrol, in crestere cu 368.500 tep (+2,2%) fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar importul a fost de 13.851.500 tep, in crestere cu 14,8% fata de perioada similara din 2020, arata datele publicate vineri de Institutul…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) In aceste zile, opinia publica este inflamata de prețurile mari la energie electrica platite de populație. Prețurile din ofertele furnizorilor catre consumatorii non-casnici sunt insa mult mai mari O scurta trecere in revista a ofertelor de furnizare de energie electrica de…