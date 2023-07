Stiri pe aceeasi tema

- Echipele masculina si feminina ale Romaniei au castigat medaliile de aur la Under-19, marti, la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori de la Gliwice (Polonia ), iar bucuria de la final a fost de nedescris. Imediat dupa punctul castigator, baietii s-au strans in hora, au sarit de bucurie…

- Sheriff și Farul s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 3-0, in primul tur preliminar din Champions League. Astfel, Farul Constanța iși continua parcursul european in UEFA Europa Conference League. In tur, campioana Romaniei s-a impus cu scorul de 1-0. Formația din Republica Moldova a controlat pe…

- Universitatea Craiova a inceput sezonul cu o victorie impotriva lui Dinamo, scor 2-0. Eugen Neagoe, antrenorul gruparii oltene, aștepta mai mult de la elevii lui, dar e mulțumit de rezultat. Eugen Neagoe a remarcat atitudinea buna a adversarilor de la Dinamo. E mulțumit insa ca formația lui a pornit…

- Dan Petrescu (55 de ani) a cedat nervos și s-a luat la harța cu Gica Hagi (58) la finalul meciului dintre CFR Cluj și Farul, caștigat de dobrogeni cu 2-1. In ciuda infrangerii, ardelenii au prins locul 3, de baraj, ajutați de victoria lui Sepsi cu CS Universitatea, 1-0. Imediat dupa fluierul final al…

- Politehnica Iasi incheie maine sezonul 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal. De la ora 13:00, Poli se va confrunta cu Dinamo Bucuresti, in etapa a X-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Dupa cum se stie, partida nu are nicio miza pentru gazde, Iasi fiind sigur inca de dupa runda a VIII-a ca se va…

- Gigi Becali susține ca indiferent ce s-a intampla, el este decis sa vanda FCSB. Becali a explicat, imediat dupa victoria cu CFR Cluj (1-0), ca are trei cumparatori interesați, iar prețul echipei este de 40 de milioane de euro.”Daca iau titlul o sa vand echipa pe 40 de milioane. Eu nu mai vreau. Daca…

- Andreea Moromete a fost eliminata de la Survivor Romania 2023 in ediția din 10 mai. Imediat dupa ce a parasit consiliul, ea a rabufnit in culisele emisiunii, a spus prin ce a trecut in competiție, dar a și dezvaluit cine și-ar dori sa caștige. „Nu-mi vine sa cred ca sunt fericita! Ma așteptam sa fiu…