Stiri pe aceeasi tema

- Doua posibile cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost anunțate, duminica, 1 martie, la Galați și la Craiova. La Galați, este vorba despre o fetița de cinci ani, care revenit recent din Italia, și care a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase din oras, potrivit Mediafax. Copilul are…

- Medicii au efectuat, pana in prezent, teste pentru 351 de persoane din Romania suspecte de coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, doar 3 au fost confirmate cu noul coronavirus.Pana in prezent, medicii specialisti au lucrat probe de la 351 de persoane suspecte…

- Vești de ultima ora din Timisoara, in cazul barbatului cu suspiciune de coronavirus. Sapte teste facute de medicii din Timisoara in cazul barbatului cu suspiciune de coronavirus si al celor care au intrat in contact cu femeia deja diagnosticata sunt negative, conform News.ro.Citește și: ULTIMA…

- Epidemia de coronavirus și cazul confirmat din Gorj pune autoritațile romane in alerta. Managerul Spitalului "Matei Bals” din Bucuresti, Adrian Streinu Cercel, a anuntat ca peste 30 de probe de analize recoltate de la persoane din judetul Gorj sunt negative, iar in cursul zilei de joi la Institutul…

- „Pana acum, in Romania nu s-a inregistrat niciun caz de infecție cu coronavirus, iar daca vor fi cazuri, o sa le ținem sub control, fara discuție”, spune Adrian Marinescu, medic specialist in boli infecțioase la Institutul Matei Balș din București. intr-un interviu pentru HotNews .„In Romania s-au…

- Mulți rasufla ușurați dupa ce reprezentanții Institutului Matei Balș din București au infirmat suspiciunea de coronavirus, in urma analizelor efectuate. Probele de sange au fost trimise la București, iar cei de la Institutul Matei Balș au dat verdictul: tanarul din Reșița, internat la Spitalul Victor…

- Ministerul Sanatații anunța ca au existat alerte privind posibilitatea infectarii cu coronavirus in Cluj, Timișoara, Constanța și București, insa au fost infirmate. Instituția precizeaza ca se iau masuri speciale pentru 25 de romani aflați in China, care vor ateriza marți pe aeroportul din Otopeni.…