- Serviciile de securitate ruse (FSB) au deschis o ancheta pentru "act de terorism international" dupa presupusa sabotare a gazoductelor Nord Stream in Marea Baltica, a anuntat miercuri Parchetul general rus, relateaza AFP. "Pe baza elementelor transmise de Parchetul general rus (...) organul de ancheta…

- Este ”stupid si absurd” ca Rusia sa fie suspectata de faptul ca se afla in spatele scurgerii masive de gaze naturale detectate in urma unor explozii la gazoductele Nord Stream 1 si 2 in Marea Baltica, respinge Kremlinul, dupa ce Comisia Europeana (CE) a denuntat un ”sabotaj”, relateaza AFP.”Era…

- ”Distrugerea care a avut loc in aceeasi zi simultan pe trei siruri ale conductelor de gaze offshore ale sistemului Nord Stream este fara precedent. Nu este inca posibil sa se estimeze momentul repararii infrastructurii prin care se transporta gazele”, se arata intr-un comunicat al companiei. In septembrie,…

- Purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu cu autorul programului “Moscova. Kremlin. Putin” Pavel Zarubin i-a numit pe cei responsabili pentru oprirea gazoductului Nord Stream. El a pus responsabilitatea pe politicienii europeni care au luat deciziile privind sancțiunile, relateaza…

- Nord Stream 1, care trece pe sub Marea Baltica pentru a aproviziona Germania si alte tari, functiona la o capacitate de 20% inainte ca livrarile sa fie oprite timp de trei zile, in aceasta saptamana, pentru intretinere. Livrarile urmeaza sa fie reluate sambata la ora 0100 GMT. ”Livrarile ar trebui sa…

- La centrala nucleara de la Zaporojie sunt stocate aproximativ 1.200 de tone de combustibil nuclear, a precizat marți, 9 august, un responsabil ucrainean, relateaza EFE și Ukrinform, citate de Agerpres . Oficialul avertizeaza ca un eventual incident in aceasta zona poate provoca un dezastru care va afecta…

- Gazprom a suspendat sambata furnizarea de gaze spre Letonia, ca urmare a neințelegerilor dintre Rusia și Occident pe fondul razboiului din Ucraina și a sancțiunilor luate impotriva Moscovei (sursa:b1tv) Astazi, Gazprom și-a suspendat livrarile de gaze catre Letonia din cauza incalcarii condițiilor”,…