Stiri pe aceeasi tema

- Instagram nu are doar masuri eficiente in ceea ce privește drogurile, ba mai mult, ajuta tinerii care cauta droguri sa intre in legatura cu traficanții. Studiul, realizat si publicat de Tech Transparency Project, arata cat de mult simplifica algoritmul folosit de Instagram gasirea drogurilor de catre…

- Serena Williams intra in lumea autorilor de carți ilustrate, ea anunțand lansarea carții “The Adventures of Qai Qai”, inspirata pe papușa preferata a fiicei sale Olympia. Cartea va fi lansata in septembrie anul viitor, dar este disponibila pentru precomanda, la prețul de 20 de dolari. Williams se alatura…

- Gabriel Liiceanu a vorbit, in termeni critici, la Europa FM , intr-o Ediție Speciala de 1 Decembrie, despre cum il privește pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și care ar fi trebuit sa fie scopul proiectului „Romania Educata”. „Romania Educata asta trebuia sa faca: cultura opțiunii publice. Cum…

- Snoop Dogg aduce din nou satul romanesc Bogata in prim-plan. In 2016, artistul a postat din greșeala pe rețelele de socializare ca se afla in mica localitate din județul Mureș, cand de fapt era in Bogota, Columbia! Nici de aceasta data rapperul american nu a ajuns in Romania, dar a postat un videoclip…

- Selena Gomez ar avea o noua relație, iar partenerul acesteia ar fi nimeni altul decat Chris Evans, potrivit unor speculații lansate de fani dupa ce au observat un detaliu inedit pe rețelele sociale. Selena Gomez, in varsta de 29 de ani, a starnit controverse pe rețelele sociale, dupa ce in cadrul unui…

- Cantareata Britney Spears este, in sfarsit, libera sa-si traiasca viata dupa bunul plac. Tutela tatalui sau a durat 13 ani. Acesta a acceptat decizia, spunand ca „este timpul ca ea sa-si reorganizeze cum vrea viata”. Zi importanta pentru Britney Spears. Vineri, judecatoarea Brenda Penny din Los Angeles…