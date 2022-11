Nu stingeţi VAR-ul! Chiar si in conditiile sistemului de asistenta, scandalurile de arbitraj abunda in campionatele puternice, ba chiar si in Liga Campionilor. Cum ar putea fi altfel in biata noastra Superliga? Aparitia sistemului VAR la nivelul superior al fotbalului romanesc a fost privita de toata lumea ca o binecuvantare. Nu se mai putea respira pe arenele patriei de atatea ispravi cu fluierul in gura si toti scandau la unison „sa vina VAR-ul!", Federatia si Liga fiind injurate in egala masura, nelipsind, bineinteles, faimoasele interese imaginare purtatoare de fesuri fistichii. A trecut aproape o treime de campionat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean leton, considerat de autoritațile din mai multe țari drept cel mai talentat falsificator de documente din Europa, a fost arestat saptamana aceasta in Spania. Era dat in urmarire de autoritațile din țara natala, dupa ce a reușit sa evadeze in urma cu un an, reușind sa ajunga in Spania cu…

- Intr-o perioada in care, etapa de etapa, arbitrii și cei din camera VAR viciaza meciurile din Liga 1 prin erori grave, Ovidiu Hațegan, care a activat exclusiv ca arbitru video in acest sezon, dupa infarctul suferit in primavara, are un procentaj fantastic de greșeli indreptate: in 50% din jocurile la…

- Rapid și CSM București ocupa poziții de calificare direct in sferturi de finala in Liga Campionilor. Echipele romanești la handbal feminin au ramas invincibile in cea mai tare competiție intercluburi din Europa și dupa etapa a 5-a. Rapid a terminat la egalitate, 30-30, meciul de la Buducnost, iar…

- Etapa a patra din grupele Champions League vine cu cele mai mari cote din lume la Mozzart Bet! Barcelona – Inter (ora 22:00) cota 1.53 Grupa C propune un nou meci de gala, unde Barcelona va juca impotriva lui Inter Milano, echipa care a caștigat meciul tur cu 1-0. O noua victorie a italienilor și in…

- Kyros Vassaras (55 de ani), președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, și-a expus impresiile pe care i le-a lasat funcționalitatea sistemului VAR in fotbalul romanesc, la 2 luni de la primul meci in care a fost folosit arbitrajul video, Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj și Sepsi OSK, scor 1-2. Elenul…

- Prima etapa din grupele Ligii Campionilor 2022-2023 continua azi, cu alte 8 meciuri. Inter - Bayern și Napoli - Liverpool sunt capetele de afiș ale serii. Toate partidele sunt LiveTEXT pe GSP.ro. Toate rezultatele din prima etapa a grupelor Ligii Campionilor Grupa A Ajax - Rangers, live de la 19:45…

- Federația moldoveneasca de fotbal informeaza ca in 4 meciuri din Superliga au fost marcate 12 goluri (gazdele – 5, oaspetii – 7), in mediu – 3 goluri pe meci. De la inceputul campionatului s-au inscris 31 goluri (gazdele – 14, oaspetii – 17), in mediu - 1,93 goluri pe meci, transmite Noi.md. Gazdele…

- LPF a decis sa amane meciurile din etapa 6 ale celor trei echipe romanești care participa in play-off-ul Conference League, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Gazeta Sporturilor a publicat miercuri, 17 august, o analiza despre modul in care aproape toate țarile din Europa de Est și de Sud iși…