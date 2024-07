F.T. In urma cu peste cinci ani, scriam, facand referire la modul in care este administrat fondul forestier al Directiei Silvice Prahova: «Dracu› nu-i atat de negru in privinta viitorului padurilor prahovene. Bate spre verde!». Acum, nu mai zicem «bate», ci «e si mai verde». Nu de alta, dar in ultimele trei luni ale acestui an, potrivit datelor primite de la ing. Ovidiu Stefanescu – responsabil Compartiment «Paza» – , suprafata de fond forestier administrata de catre Directia Silvica Prahova a crescut cu 1.742 de hectare, ajungand astfel la 118.437 de hectare in prezent. Cresterea este rezultatul…