Nu știi dacă ești în riscul de a dezvolta osteoporoză? Fă acest test GRATUIT! Fumatul și consumul de alcool pot fi doi dintre factorii care duc la instalarea osteoporozei, deoarece scad densitatea osoasa și pot duce foarte ușor la apariția fracturilor. Nivelul maxim al densitații osoase este atins in jurul varstei de 20 de ani, dupa care acesta incepe sa scada treptat. Odata cu scaderea acesteia, oasele devin mult mai fragile și predispuse catre fracturi sau diferite afecțiuni. Exista insa soluții eficiente, unele mai ușor, altele mai greu de implementat. Iata ce poți face pentru a preveni apariția osteoporozei: https://phoenix-hospital.ro/blog/articole-medicale/ce-poti-sa-faci-pentru-a-preveni-aparitia-osteoporozei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

