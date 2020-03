Stiri pe aceeasi tema

- Sondajele confirma: ieșenii il vor primar tot pe Mihai Chirica. In timp ce in proporție de 70 % Mihai Chirica a caștigat increderea ieșenilor, mai bine de 50 % și-au exprimat și dorința de a-l vota in continuare. Succesul detașat de a caștiga un nou mandat de primar al municipiului Iași se datoreaza…

- Sondajele confirma: ieșenii il vor primar tot pe Mihai Chirica. In timp ce in proporție de 70 % Mihai Chirica a caștigat increderea ieșenilor, mai bine de 50 % și-au exprimat și dorința de a-l vota in continuare. Succesul detașat de a caștiga un nou mandat de primar al municipiului Iași se datoreaza…

- Marius Bodea afirma ca “decizia BPJ este o declaratie de dragoste pentru PSD din partea sefilor PNL“, el adaugand ca prin acest gest filiala ieseana a PNL se acopera cu “un strat gros de rusine“. “Dupa 22 de ani de apartenenta la PNL, singurul partid politic in care am activat, in care m-am…

- Cei care au desfasurat bannerul au spus ca este o forma de protest fata de posibila venire in partid a edilului Mihai Chirica. Bannerul a fost vizibil cateva zeci de minute in fata sediului PNL Iasi din Podu Ros, dupa care a fost indepartat de catre cei care l-au adus. Pana in prezent, mai…

- "Ca Prim-vicepresedinte PNL Iasi, cred ca eventuala primire in PNL a primarului Chirica este o eroare politica majora. Nicio intelegere politica si niciun sondaj nu ma vor putea convinge ca actualul primar al Iasului este eficient. Lucrand de peste 15 ani in administratia orasului, ca director tehnic,…

- Președintele filialei municipale a PNL Iași, Marius Bodea, spune ca a fost anunțat de conducerea centrala a PNL ca primarul Iașului, fost PSD, Mihai Chirica e adus in partid: „Este o decizie care ma mahnește profund”.Marius Bodea face referire, intr-un comunicat transmis miercuri, la „intarzierea…

- In prezent, PNL are opt consilieri, si doar trei dintre ei sunt pe „lista neagra" a primarului: Razvan Timofciuc, Etienne Ignat si Vlad Ghizdovat, toti trei avand legaturi stranse cu deputatul Marius Bodea. Mihai Chirica i-a nominalizat alaltaieri pe cei trei si a spus ca nu se bazeaza pe votul lor…

- Maricel Popa a spus, intr-o conferinta de presa, ca membrii Biroului Permanent Judetean din cadrul PSD Iasi vor avea vineri o discutie pe tema candidatilor partidului la Primarie si la Consiliul Judetean, in cadrul sedintei urmand a fi analizat si sondajul de opinie comandat de PSD la Iasi. "Maine (vineri…