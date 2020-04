Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, miercuri, ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane, mentionand insa ca este posibila in luna august o relaxare astfel incat sa fie permisa participarea a mai mult de 8 persoane la astfel de evenimente. „Cu parere de rau…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri, ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane, mentionand insa ca este posibila in luna august o relaxare, astfel incat sa fie permisa participarea a mai mult de 8 persoane la astfel de evenimente, scrie agerpres.ro.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, miercuri, ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane, mentionand insa ca este posibila in luna august o relaxare astfel incat sa fie permisa participarea a mai mult de 8 persoane la astfel de evenimente. "Cu parere de rau…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a afirmat, miercuri, ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane și ca abia in luna august este posibila o relaxare, dar nu cu „sute de mii de persoane”. „Cu parere de rau nu pot da un raspuns pozitiv pentru ca nuntile romanilor in perioada in…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane. Marcel Vela spune ca este posibila in luna august o relaxare astfel incat sa fie permisa participarea a mai mult de 8 persoane la astfel de evenimente.Ministrul Marcel Vela a declarat…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, ca are in analiza o relaxare a restrictiilor pentru persoanele peste 65 de ani, iar intervalul orar in care acestea pot merge la cumparaturi va fi mutat mai de dimineata.Citește și: Klaus Iohannis, IEȘIRE INEDITA: Din 15 mai, toți…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea miercuri, 22 aprilie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID 19.Vor participa Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru,…

- Obligatiile fiscale scadente si neachitate pana la 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta nu vor fi considerate obligatii fiscale restante, iar pentru acestea nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, precizeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP). Potrivit…