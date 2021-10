Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de studenti din Bucuresti au conceput o racheta care poate fi lansata la o distanta de 9.000 de metri, dar din cauza conditiilor meteo nefavorabile, au ratat concursul european EuRoC din Portugalia.

- VIDEO: Simularea unei lupte aeriene la baza de la Campia Turzii. Un avion de vanatoare canadian infrunta un F-16 ”romanesc” Forțele Aeriene Regale Canadiene au publicat imagini video spectaculoase cu un avion de vanatoare canadian, intr-o lupta aeriana simulata cu un F-16 romanesc, la Campia Turzii. …

- Asociația mondiala a fotbaliștilor profesioniști a dat un comunicat oficial in care ii pune in garda pe toți jucatorii care sunt ofertați din țara noastra: „Situația e tulbure in Romania, unde sunt multe lucruri in neregula, va recomandam sa nu semnați cu niciun club inainte sa ne solicitați sprijinul”.…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a facut, luni, un apel catre toti oamenii politici sa sustina sportul romanesc, despre care a spus ca se afla in declin. Prezenta la gala "Botosaniul premiaza excelenta", organizata de Consiliul Judetean (CJ) Botosani, in parteneriat…

- Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a facut, luni, un apel catre toti oamenii politici sa sustina sportul romanesc, despre care a spus ca se afla in declin. Prezenta la gala "Botosaniul premiaza excelenta", organizata de Consiliul Judetean (CJ) Botosani, in parteneriat cu Primaria…

- Checedi Thomas Nicholas era considerat unul dintre cei mai talentați tineri halterofili din Romania. Acesta a participat, anul acesta, la toate etapele competiționale naționale destinate Juniorilor III și a inregistrat rezultate promițatoare. Din pacate, viața lui a fost curmata la numai 9 ani. “Suntem…

- Dan Negru este cel mai mare susținator al celor de la Steaua Roșie Belgrad. Primul meci pe care l-a vazut pe viu in infernul de la Belgrad e cel de coșmar pentru sarbi cu AC Milan. S-a indragostit de Robert Prosinecki , apoi l-a vazut live pe Belodedici aclamat de mii și mii de sarbi, iar confruntarile…

- Romania, in teorie, poate fi un jucator major in producția de carne de porc. Aici exista mult spațiu, o tradiție puternica de consum de carne de porc. DIn pacate, in ultimii 30 de ani, insa, producția de porci din Romania s-a schimbat, dar nu a crescut. Romania, o țara cu un potențial mare in creșterea…