- Astazi e o zi grea pentru Lora. Cantareața a anunțat pe pagina sa de socializare ca in fiecare an pe data de 26 ianuarie sunt momente cumplite pentru ea. In aceasta zi, in 2020, mama ei se stingea din viața dupa o lupta cu boala.

- Antonia a rabufnit pe rețelele de socializare, asta imediat dupa ce haterii i-au amenințat și jignit familia, nu o data, ci de foarte multe ori. Frumoasa artista nu s-a mai abținut și le-a trasnmis un mesaj extrem de dur.

- Dodo și Liviu Kevin au trait o poveste de dragoste, in care au fost de foarte multe ori puși la incercare, astfel ca, din nefericire, au ajuns sa se desparta. Ei bine, din rodul iubirii care a fost intre ei a rezultat și un copil, care a venit pe lume in urma cu cateva zile, insa acesta nu i-a unit…

- Andreea Antonescu este o prezența feminina foarte admirata din showbiz-ul romanesc, astfel ca de-a lungul anilor comunitatea ei de pe rețelele de socializare s-a marit considerabil. Ei bine, caci nu mai este un secret pentru mine faptul ca de ani buni se afla in divorț cu soțul ei, și nu de puține ori…

- In plin scandal de divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a postat un mesaj care a starnit curiozitatea fanilor. Ce a transmis in mijlocul desparțirii de antrenor și cum reușește sa fie femeia puternica: "Cea mai buna razbunare...".

- Catrinel Sandu este in culmea fericirii și traiește o adevarata poveste de dragoste cu soțul ei, Steve. Cei doi iși sarbatoresc astazi casnicia, iar soția sa a postat pe rețelele de socializare cateva fotografii, dar și un mesaj emoționant.

- Tzanca Uraganu a fost batut cu bestialitate in urma cu cateva zile chiar de catre foștii sai cumnați, de frații Lambadei, la scurt timp dupa ce pe rețelele de socializare s-a viralizat o filmare cu blondina zacand intr-o balta de sange. Iata ce mesaj subtil le-a transmis celebrul manelist agresorilor…