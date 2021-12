Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca susține menținerea școlilor deschise, in special pe perioade cat mai lungi posibil, avand in vedere ca efectele „inchiderii pe durate lungi, și din pacate am trait acest scenariu in Romania, s-ar putea sa se faca resimțite timp de ani de zile”.

- Rafila: Certificatul Covid trebuie introdus inainte sa avem un varf al valului 5 Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-a aratat nemulțumit, miercuri, de faptul ca Romania nu a adoptat inca, in Parlament, Legea privind introducerea certificatului electronic Covid-19. El a precizxat ca, prin adoptarea…