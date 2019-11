Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care se vor plimba prin Piața Libertații din Timișoara vor putea admira, in viitorul apropiat, un catarg cu steag tricolor, inalt de 25 de metri. Astfel, in urmatorul plen al Consiliului Local Timișoara va fi supus votului un proiect de hotarare prin care aleșilor li se cere acordul privind…

- S-a deschis in sfarșit circulația de pe Podul Mihai Viteazul spre primarie, pe str. 20 Decembrie, dupa trei saptamani de șantier, insa drumarii de la SDM nu vor pleca prea curand din zona. Șantierul se muta in fața primariei, pe C.D. Loga, dar și intre Catedrala Mitropolitana și Podul Mihai Viteazul,…

- Un eveniment cultural inedit va avea loc astazi, in Piața Libertații, incepand cu ora 17. Este vorba despre Festivalul Cantareților Stradali, un proiect al Primariei Timișoara, desfașurat prin Biroul Organizare Evenimente. The post Trubadurii din Timișoara au astazi spectacol. Festivalul Cantareților…

- Este oficial. Horticultura, una dintre societațile Primariei Timișoara, se va ocupa de intreținerea spațiilor verzi din zona centrala a orașului și in urmatorii patru ani. Asta dupa ce, astazi, in ședința extraordinara a Consiliului Local Timișoara, a fost aprobat un amendament in acest sens la proiectul…

- Magistratii care au contestat desemnarea Danei Girbovan pentru functia de ministru al Justitiei nu au mai avut nimic impotriva cand Laura Codruta Kovesi a fost votata de politicieni in fruntea Parchetului European. O spune judecatoarea Gabriela Baltag, membra a CSM, care denunta o dubla masura in…

- Eugen Teodorovici, a declarat, astazi, inainte de votul pentru succesorul lui Calin Popescu Tariceanu la șefia Senatului, despre susținerea PSD a lui Teodor Meleșcanu in aceasta funcție ca ”ne place, nu ne place, așa s-a decis”.