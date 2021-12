Nu se mai pot face majorări? Ce prevede, de fapt, PNRR-ul. Promisiunile nu pot fi respectate Rasturnare de situație in ceea ce privește majorarea pensiilor, a salariilor, dar și a alocațiilor. Deși social democrații au promis romanilor mai multe majorari, PNRR-ul nu le mai permite acest lucru, spune Cioloș. Liderul USR, Dacian Cioloș, susține ca toate deciziile fiscale și de natura salariala incluse in așa-numita “ordonața trenuleț” reflecta disperarea PSD ca nu poate oferi ceea ce a promis cat timp era in opoziție. “Cei de la PSD, mai ales, au promis marea cu sarea cand erau in Opoziție, iar cand au ajuns la Guvernare realizeaza ca nu pot satisface toate aceste promisiuni. Au creat așteptari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

