Pensiile sub 3.000 de lei ar urma sa fie scutite de la plata impozitului pe venit, sau cel puțin acest lucru este dorit de liberali. Parlamentarii PNL au depus un proiect de lege care prevede scutirea de impozitul pe venit a pensiilor de sub 3.000 de lei, propunere pe care premierul o vrea discutata și in Coaliție. „Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 3.000 lei si, dupa caz, a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit prevederilor titlului V – Contributii sociale obligatorii”, prevede proiectul…