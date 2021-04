Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Bacau, Dan Lucian Viziteu, a anuntat ca politistii locali nu ii vor mai amenda pe cetatenii din oras care vor fi gasiti pe strada fara sa poarte masca de protectie, ci vor purta cu acestia discutii de constientizare si le vor oferi masti. "Masti in loc de amenzi! Incepand…

- Primarul din Tg.Jiu, Marcel Romanescu, susține ca polițiștii locali din oraș fac abuzuri folosindu-se de numele lui. Edilul șef mai spune ca astfel de practici au inceput sa fie folosite dupa ce el a anunțat reorganizarea Poliției Locale. Primarul Marcel Romanescu este in razboi cu polițiștii…

- Polițiștii locali focșaneni au aplicat amenzi de 2000 lei persoanelor care locuiesc in modulele familiale de pe strada Tisa. Sancțiunile au fost aplicate in urma control al Poliției Locale efectuat in perioada 22-24 februarie. Este vorba despre modulele puse la dispoziție de Crucea Roșie Vrancea pentru…

- Polițiștii și jandarmii au continuat controalele pentru depistarea celor care nu respecta restricțiile impuse in pandemie, in județul Timiș. Oamenii legii au aplicat, duminica, sute de amenzi in valoare de peste 80.000 lei.