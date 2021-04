Stiri pe aceeasi tema

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de Covid-19 sub pragul de 3,5 la 1000 de locuitori atat in comuna Florești cat și in Municipiul Cluj-Napoca, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comuna Sancraiu din județul Cluj a depașit rata de incidența COVID de 4 la mia de locuitori, ceea ce înseamna ca se vor aplica restricții de weekend. Cu alte cuvinte, circulația va fi permisa doar pâna la ora 20:00, iar magazinele se vor închide…

- Datorita scaderii numarului de cazuri pozitive de Covid-19 in localitatea Mihai Viteazu, incidența fiind in prezent de 6,99 la 1000 de locuitori, nu se mai impun restricții in timpul saptamanii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Masurile au intrat in vigoare de astazi, inclusiv in Capitala. Iar in Cluj Napoca, unde a fost depasit pragul de 7,5, vor fi valabile si in timpul saptamanii. Singura exceptie de la carantina nocturna va fi de Pastele Catolic. Iar inchiderea magazinelor la ora 18,.

- In 16 localitați din județ se aplica restricții suplimentare de week-end din cauza incidențe Covid-19 de peste 4/mie. Este vorba Post-ul DAMBOVIȚA: Localitațile pentru care se aplica restricții de weekend. Circulația interzisa dupa ora 20:00 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Astazi este prima zi de vineri și primul weekend complet in care se aplica noile restricții, in municipiul Brașov. Datorita ratei de infectare ce a ajuns sa depașeasca 7 la mia de locuitori, noile restricții se vor aplica in municipiul Brașov, in acest weekend. Brașovul se afla in scenariul de weekend,…

- Incepand de vineri, 2 aprilie, in trei localitați din Prahova se vor aplica restricții suplimentare de circulație pentru ca rata de incidența covid depașește 4 cazuri active la mia de locuitori.Este vorba de Paulești (rata de incidența este 5,21), Vadu Sapat (4,38) și Adunați (4,08).Decizia a fost…

- In trei localitati din judetul Covasna, in care incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit 4 la mia de locuitori in ultimele 14 zile, vor fi impuse restrictii suplimentare pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, conform masurilor adoptate joi de Guvern, a anuntat conducerea Directiei Judetene…