- Seful Departamentului pentru Securitate Interna (DHS), Alejandro Mayorkas, a declarat ca "nu se mai afla migranti" in tabara in care se aflau mii de persoane, in conditii mizere, sub podul din Del Rio, la granita dintre Texas si Mexic, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Seful Departamentului pentru Securitate Interna (DHS), Alejandro Mayorkas, a declarat vineri ca ''nu se mai afla migranti'' in tabara in care se aflau mii de persoane, in conditii mizere, sub podul din Del Rio, la granita dintre Texas si Mexic, relateaza AFP. El a precizat ca, in total, Statele…

- Politia americana de frontiera urmeaza sa inceteze, temporar, sa mai foloseasca agenti calare in zona oraselului Del Rio, in Texas, au anuntat autoritatile, dupa difuzarea unor fotografii care surprind ceea ce a fost denuntat drept un tratament umilitor la care au fost supusi imigranti haitieni care…

- Valuri de migranti asalteaza granita Statelor Unite cu Mexic. Zeci de persoane au traversat raul Rio Grande pe un dig pentru a ajunge in Texas. Majoritatea sunt din Haiti, dar unii provin din Cuba, Nicaragua sau...

- Administratia presedintelui american Joe Biden a anuntat sambata ca va accelera ritmul expulzarilor cu avionul a peste 10.000 de migranti, mai ales haitieni, masati de mai multe zile sub un pod in Texas dupa ce au trecut frontiera din Mexic, transmite AFP, informeaza Agerpres. Migrantii au…

- O tanara și-a regasit mama pe Facebook, la 14 ani dupa ce a fost rapita de catre tatal sau. Cazul lui Jacqueline Hernandez, care a disparut in 2007, pe vremea cand aceasta avea doar șase ani, a fost inchis pana in aceasta luna, cand tanara aflata in Mexic și-a contactat mama pe Facebook. Cele doua au…

- Mai multi de 10.500 de imigranti, printre care numerosi haitieni, asteptau vineri sub un pod la granita sudica a Statelor Unite sa fie preluati de politia de frontiera, o situatie de criza exploatata imediat de opozitia fata de presedintele Joe Biden, relateaza AFP. Peste 10.500 de oameni,…

- Cele doua au stabilit sa se intalneasca aproape de granița dintre Mexic și SUA, iar Poliția a verificat identitatea tinerei, intr-o ampla operațiune, scrie BBC .Jacqueline Hernandez, originara din Clermont, Florida, a fost rapita din casa de tatal ei pe 22 decembrie 2007.La momentul respectiv, autoritațile…