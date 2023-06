Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Diana Șoșoaca a facut circ in plenul Parlamentului, in care se da, joi, votul de investitura pentru Cabinetul lui Marcel Ciolacu. Ea a profitat și de faptul ca Nicolae Ciuca, proaspat președinte al Senatului, a facut o greșeala de procedura chiar in prima sa ședința. Prima sedinta de plen…

- Mii de cadre didactice și personal auxiliar din Educație au pornit in marș, vineri la pranz, din Piata Victoriei spre Cotroceni, in timp ce la Guvern se deruleaza o noua runda de negocieri intre liderii sindicali și premierul Nicolae Ciuca. Oamenii scandeaza lozinci impotriva Guvernului, a coalitiei…

- In timp ce liderii sindicatelor din Educație au anunțat un nou protest uriaș al profesorilor in Capitala, la care sunt așteptate sa participe 20.000 de cadre didactice, liderii coaliției de guvernare, președintele PSD Marcel Ciolacu și premierul Nicolae Ciuca, președinte PNL, au transmis, in postari…

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu i-au chemat pe sindicaliștii din Educația la o noua runda de negocieri, la Guvern, dupa discuțiile pe care le-au avut, miercuri, cu Klaus Iohannis, la Cotroceni. Profesorii au anunțat inainte de intalnirea președintelui cu șefii coaliției de guvernare ca nu accepta niciun…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus vineri ca decizia lui Nicolae Ciuca de a nu demisiona de la conducerea guvernului „este corecta”, in actualul context al grevei din invațamant. „Consider ca decizia luata de noi trei este una corecta, ne-o asumam impreuna, impreuna vom continua sa soluționam…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand vom avea un nou Guvern. Rotația guvernamentala va incepe vineri, 26 mai, cand premierul Nicolae Ciuca iși va da demisia și se va termina marți, 30 mai, cand noul Guvern condus de Marcel Ciolacu va fi audiat in Parlament. Potrivit unor surse, calendarul va arata astfel:…

- Liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, si liderul PSD, Marcel Ciolacu, au discutat, luni, pe tema ordonantei privind reducerea cheltuielilor bugetare, o varianta luata in calcul fiind ca interdictia cumulului pensiei cu salariul sa fie aplicata doar in cazul beneficiarilor de pensii speciale. Potrivit…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat, sambata, ca formatiunea pe care o conduce nu intentioneaza sa iasa de la guvernare si ca rotativa guvernamentala nu priveste UDMR. Hunor a admis, totuși, ca le-a propus lui Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu declanșarea de alegeri anticipate, dar ideea nu mai…