- "Din ce am ințeles este vorba de luarea deciziei politice. Documentul este realizat de o maniera juridica de nivel inalt. Adica nu este facut de un politician, este facut clar de avocați, de, eu știu, poate foști sau actuali procurori sau magistrați, nu imi dau seama, dar in orice caz oameni carora…

- O amnistie fiscala poate fi un semnal negativ pentru romani, astfel incat acestia sa fie determinati sa nu-si mai plateasca taxele catre stat, a declarat, joi, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

- Senatorul PNL, Florin Citu, a afirmat miercuri ca Darius Valcov si Eugen Teodorovici folosesc ca pretext faptul ca Romania este in anul Centenarului pentru a justifica amnistia fiscala, cei doi recunoscand si ca nu au cu sa recupereze datoriile de la companiile de stat.

- In cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” Liviu Dreagnea a lansat citeva mesaje care nu ii vor lasa indiferenți pe politicien. Și nu numai pe ei: ”Amnistia fiscala, de exemplu, este o masura prin care se sterg, se anuleaza niste datorii ale companiilor si ale cetatenilor, si este vorba de peste 1 milion…

- Fiecare membru al Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) este liber sa protesteze in aceste zile sau sa stea acasa, insa "o problema nu se rezolva in strada", a afirmat, joi, presedintele formatiunii, Paul Porr, conform agerpres.ro. "In legatura cu pozitia Forumului, fiecare membru…

- „Pilonul II a fost introdus in 2008 pentru toate persoanele angajate care aveau la acel moment pana in 45 de ani. In prezent, din sumele CAS pentru Pilonul I, sistemul pensiilor de stat se direcționeaza automat 3.7% catre Pilonul II. Acest sistem funcționeaza pe principiul acumularii și multiplicarii.…