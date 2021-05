Stiri pe aceeasi tema

- 80 de motocicliști au participat joi seara la un mars pe strazile municipiului Arad, pentru a susține campania de vaccinare anti-COVID-19. Motocicliștii au ajuns și la centrul de vaccinare in mașina, unde cei care nu erau deja imunizati au primit prima doza de ser Pfizer. Campania a fost organizata…

- Cluj a reușit intr-un timp record sa ajunga de la o incidența a cazurilor covid-19 de 8 la mia de locuitori la o rata de infectare de 3 la mia de locuitori. Municipiul Cluj-Napoca are cea mai mare rata de vaccinare din țara. Peste 40% din populație s-a vaccinat. In acest context, clujenii scapa de […]…

- Platforma de vaccinare se modifica in prima parte a lunii aprilie, urmand ca romanii programați sa știe data la care vor merge la vaccinare și tipul de ser care va fi utilizat. “Sunt cateva elemente esentiale care vor fi schimbate la platforma de programe si anume primul aspect care urmeaza sa fie disponibil…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat, vineri, ca va demara procedura de achizitie a serviciilor de proiectare pentru doua inchisori, care vor fi construite in judetele Prahova si Vrancea. Asta dupa ce in sedinta de Guvern de miercuri au fost adoptate hotararile pentru aprobarea…

- Premierul Florin Cițu susține ca sunt zeci de mii de locuri libvere la vaccinare, in mai multe orașe din țara, deși unele localitați sunt in carantina sau au un numar mare de imbolnaviri. Prim-ministrul l-a atacat direct chiar pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care cere, de mai multe zile, mai…

- Alianța pentru Uniunea Romanilor (AUR) susține ca pașaportul de vaccinare pe care Comisia Europeana vrea sa il impuna este discriminatoriu. Reprezentanții AUR considera ca introducerea unui pașaport digital de vaccinare anti-COVID-19 limiteaza libertatea de mișcare a cetațenilor europeni. Astfel, cei…

- Dozele de vaccin de la Pfizer au ajuns cu intarziere de o zi in țara noastra, in condițiile in care saptamana aceasta se anunța ca fiind cea mai grea de la debutul campaniei de vaccinare. Asta, pentru ca, acum trei saptamani, autoritațile au vaccinat, in medie, peste 30.000 de persoane in fiecare zi,…

- Klaus Iohannis face vineri, 5 februarie, rapelul la vaccinul Pfizer, la 21 de zile de la prima doza de vaccin pe care a facut-o pe 15 ianuarie. La prima doza de vaccin, pozele cu “brandul” lui Klaus Iohannis au facut furori pe internet. Dar președintele și echipa sa de consilieri nu au apreciat acest…