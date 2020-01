Stiri pe aceeasi tema

- Nici dupa rectificare Comedia neagra a dublarii alocațiilor continua. Acestea nu se vor dubla așa cum s-a votat prin lege și cum a semnat chiar președintele, nici macar dupa rectificarea de la jumatatea anului. Acum, Guvernul a prorogat dublarea alocațiilor pe motiv ca in buget nu au fost cuprinse…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca va fi prorogat termenul de intrare in vigoare a legii privind majorarea alocatiilor, pana la prima rectificare bugetara, care va fi dupa 1 iulie. Orban a spus ca majorarea alocatiilor presupune un efort bugetar de 6 miliarde de lei, banii necesari…

- Important pentru moldovenii ce dețin cetațenie romana. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a semnat astazi, 14 ianuarie, decretul pentru promulgarea legii cu privire la dublarea alocațiilor pentru copii.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat prorogarea legii privind dublarea alocațiilor copiilor. Asta dupa ce executivul Orban a incercat sa blocheze legea, dar președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu va bloca legea, ci o va promulga.Citește și: Andrei Caramitru, propunere INCENDIARA: toți pensionarii…

- "Deocamdata este un vot, pana intra legea in vigoare mai sunt proceduri constitutionale. Este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament in realitatea economica", a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, intr-o emisiune la Radio Romania Actualitati. El a acuzat fosta guvernare…

- Guvernul a majorat salariul minim și va crește și pensiile in 2020, deși bugetul ″⁣paraie din incheieturi″⁣. De unde face Orban rost de bani Este oficial: majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 2.230 de lei a fost aprobata de Guvern. Guvernul a aprobat, în…

- Premierul Ludovic Orban a avut o intalnire la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile au vizat problemele economice, dar și anunțata ordonanța de urgența privind rectificarea bugetara. Ludovic Orban a anunțat in cursul zilei de luni ca actul va fi finalizat in a doua parte a zilei…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca exista o situatie ingrijoratoare cu privire la bugetul de pensii, unde exista un deficit de peste doua miliarde lei, insa Guvernul liberal va respecta legea pensiilor.