Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele nu fac suficiente progrese in ceea ce priveste reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera astfel incat sa previna cele mai grave urmari ale incalzirii globale, conform unui raport al Natiunilor Unite publicat marti, transmite Reuters.

- Cu cat ar urma sa scada emisiile de gaze cu efect de sera pana in 2030 (Raport ONU)Guvernele fac progrese insuficiente in ceea ce priveste reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea prevenirii celor mai grave urmari ale incalzirii globale, conform unui raport al Natiunilor Unite publicat…

- Peste 60 de țari susțin un acord inițiat de Uniunea Europeana, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite privind triplarea energiei regenerabile și renunțarea la carbune pana la finalul acestui deceniu, potrivit unor surse Reuters. UE, SUA și Emiratele Arabe Unite cauta sprijin pentru acest acord inainte…

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat miercuri ca numarul de civili uciși in Fașia Gaza arata ca exista ceva “in mod clar greșit” in operațiunile militare ale Israelului impotriva militanților palestinieni Hamas. Israelul a promis sa elimine Hamas, care conduce Fașia Gaza,…

- Papa Francisc a sarit luni, 6 noiembrie, in cadrul unei intalniri cu rabinii europeni, peste citirea discursului pe care il avea pregatit, spunandu-le ca nu se simte bine, informeaza Reuters."Buna dimineața. Va salut pe toți, va urez bun venit și va mulțumesc pentru aceasta vizita, care ma bucura foarte…

- Conform celor mai recente cifre privind deficitul de incasare a TVA, statele membre UE au pierdut venituri din TVA in valoare de aproximativ 61 de miliarde de euro in 2021, o scadere de aproximativ 38 miliarde de euro fata de datele revizuite din 2020, majoritatea statelor membre UE inregistrand progrese…

- Se așteapta ca, in urmatoarele doua-trei saptamini, țarile G7 sa anunțe o interdicție indirecta asupra diamantelor rusești. Despre aceasta anunța Reuters, citind un oficial guvernamental belgian. Potrivit acestuia, restricția va intra in vigoare in luna ianuarie. Anul trecut, SUA au impus o interdicție…

- Prim-ministrul indian Narendra Modi a lansat un apel Natiunilor Unite la o reforma care sa tina cont de realitatile secolului al XXI-lea pentru a asigura reprezentarea vocilor care conteaza, transmite Reuters, citand un interviu acordat agentiei Press Trust of India, publicat duminica.