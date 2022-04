Nu se compară România cu Germania, dar tot avem creștere economică “dublă”. În piață, mielul a ajuns la 60 lei/kg Politicienii romani iși pastreaza optimismul cu privire la evoluția economiei, in acest an, chiar daca semnalele din piața nu sunt in masura sa ne faca sa fim așa de optimiști. Și numai daca ne referim la inflatie, care in martie 2022, era mai mare cu 10,15%, fața de perioada similara din 2021, avem ceva motive sa ne facem griji. Realitatea se vede cel mai bine in piața, unde roșiile au deschis sezonul cu un preț de 50 lei/kg, iar carnea de miel a ajuns la un nivel nemaiintalnit pana acum: 45 lei, ba chiar și 60 lei/kg in unele locuri. Politicienii sunt, insa, optimiști și char mai mult de atat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In comparatie cu Germania, Romania va avea o creștere economica dubla”, spune presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Seful PSD a declarat ca Romania nu este intr-un colaps economic, explicand ca exista inflatie, dar tara nu are o problema cu somajul pana la acest moment.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca Romania nu este intr-un colaps economic. Liderul PSD a explicat ca exista inflatie, insa tara noastra nu are o problema in acest moment cu somajul si a subliniat ca vom inregistra in acest an o crestere economica aproape dubla fata…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, la Constanta, ca Romania nu este intr-un colaps economic, explicand ca exista inflatie, dar tara nu are o problema cu somajul pana la acest moment.

- ”Toate se trag de la inflatie, si pretul petrolului. (…) Aceasta inflatie e istorica si in Germania, si in Franta, toate tarile au luat aceleasi masuri. (..) Eu cred ca toate aceste masuri, la un moment dat vor stopa aceasta inflatie”, a spus presedintele PSD, aratand ca este pentru prima oara cand…

- “Nu vom avea o crestere economica, cat era estimata. (…) In jur de 2,2%-2,4% se va estima o crestere economica, cred, in Romania, reala. Foarte mult, din cauza razboiului din Ucraina. Si in Europa, cea mai afectata tara inteleg – si o sa se dea cat de curand publicitatii – cea mai afectata tara o sa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va ține un discurs, in format video, in fața Parlamentul Romaniei luni seara, 4 aprilie, la ora 19.00, a anunțat vineri presedintele Senatului, Florin Citu, citat de Agerpres."Luni, la ora 19.00. Am vorbit cu premierul. Stiti ca in SUA am aranjat aceasta convorbire.…

- Hans Kluge, directorul regional OMS pentru Europa, spune ca mai multe țari europene, printre care Germania, Franța, Italia și Marea Britanie – au ridicat prea brusc masurile anti-Covid și acum se confrunta cu o creștere importanta a cazurilor cu subvarianta BA.2 a coronavirusului, transmite AFP. Potrivit…

- Alerta meteo! Furtunile din Europa vor aduce in Romania ploi abundente și ninsori. Doua furtuni puternice lovesc vestul, centrul si nordul Europei, iar de joi, in Romania, vantul va sufla cu putere, vor fi precipitatii abundente, iar la munte vor fi chiar si ninsori. Pana atunci, vom avea parte de vreme…