Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a intamplat luni seara, dupa ce un barbat a oprit pe locul de parcare al unei femei pentru cateva minute, pentru a merge la magazin.Cand s-a intors, femeia furioasa s-a napustit asupra lui și l-a lovit cu pumnii și palmele, potrivit Realitatea PLUS. Nu s-a oprit aici insa. Nervoasa, femeia i-a…

- Totul s-a intamplat luni seara, dupa ce un barbat a oprit pe locul de parcare al unei femei pentru cateva minute, pentru a merge la magazin.Cand s-a intors, femeia furioasa s-a napustit asupra lui și l-a lovit cu pumnii și palmele, potrivit Realitatea PLUS. Nu s-a oprit aici insa. Nervoasa, femeia i-a…

- Un barbat, angajat al companiei Piedmont Airlines - transportator aerian regional deținut de American Airlines, a avut parte de un sfarșit groaznic pe un aeroport din statul Alabama, scrie Huff Post, citeaza digi24.ro.

- Un barbat, angajat al companiei Piedmont Airlines - transportator aerian regional deținut de American Airlines, a avut parte de un sfarșit groaznic pe un aeroport din statul Alabama, scrie Huff Post.

- Un barbat in varsta de 49 de ani a amenințat și lovit in burta un polițist, dupa ce fiul sau, de 16 ani, a fost prins conducand o mașina in Poarta Alba, județul Constanța, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Scene barbare in localitatea dambovițeana Șotanga, acolo unde doi indivizi au batut pana la leșin un biet caine. Oribila scena petrecuta pe strada a fost filmata de o camera de supraveghere.

- Un avion de pasageri al companiei aeriene libaneze Middle East Airlines (MEA) a fost lovit de un glont ratacit in timp ce ateriza pe aeroportul din capitala Libanului, Beirut, a declarat joi agentiei Reuters directorul acestei companii aeriene, potrivit Agerpres.