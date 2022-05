Stiri pe aceeasi tema

- Șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, anunța ca prețul de achiziție al gazelor naturale pentru luna mai este mai mic in comparație cu cel din luna aprilie. Mai exact, Republica Moldova achita 919 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaze naturale.

- Gazele naturale se livreaza catre Republica Moldova, ca de obicei, in conformitate cu termenii contractului cu Gazprom. Anunțul a fost facut in aceasta dimineața de catre șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, pe contul sau de Telegram, in contextul in care Gazprom a confirmat ca va livra gaze și in luna mai.

- Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, anunța ca prețul de achiziție al gazelor naturale pentru luna aprilie va ajunge la 1193 de dolari pentru mia de metri cubi. Anunțul a fost facut de catre acesta pe pagina sa de Telegram, noteaza tv8.md. {{609466}}Potrivit calculelor…

- Șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, da asigurari ca livrarea gazelor naturale se efectueaza fara abateri. Despre aceasta Ceban a declarat pe canalul sau de Telegram, transmite noi.md cu referire la stiri. ”Livrarile de gaz se efectueaza conform contractului cu Gazprom. Plațile pentru gazele naturale sint…

- Șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, anunța ca prețul de achiziție pentru in gaz in aprilie va sari peste 1000 de dolari per mia de metri cubi. „Vom avea un preț de circa 1160-1170 de dolari, potrivit cotațiilor de ieri TTF”, a spus acesta in cadrul unei emisiuni .

- Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, susține ca tarifele la gazul natural ar putea crește din nou in funcție de prețul de achiziție . „Prețul prevazut in tarif este de 620 de dolari. Potrivit prognozelor, prețul mediu de achiziție pentru acest an va fi de 700-730 de dolari. O creștere cu 90-110 dolari”, a…

- Nu exista premise de micsorare a tarifului la gazele naturale, pentru ca Moldovagaz inregistreaza devieri pe care trebuie sa si le recupereze. O spune presedintele Consiliului de Administratie Moldovagaz, Vadim Ceban, potrivit caruia Guvernul ar trebui sa extinda perioada de compensare a tarifului si…