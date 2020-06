Nu scăpăm de vremea rea! Se anunță noi vijelii și ploi torențiale Vremea rea nu se lasa dusa pana vineri. Meteorologii anunța ploi torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si posibil grindina. Instabilitatea atmosferica se va mentine marți temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si posibil grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, local, cantitatile de apa vor depasi 25...30 l/mp si pe arii restranse 40...60 l/mp, indeosebi in nord, centru, nord-est si in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

