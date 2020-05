Nu scăpăm de tot de declarația pe proprie răspundere. Când o vom folosi In contextul in care Romania va trece din 15 mai de la starea de urgenta la starea de alerta se va schimba si declaratia pe propria raspundere. Astfel, nu vom mai avea nevoie de o astfel de declaratie pentru deplasarea in localitate, insa ea va fi necesara daca dorim sa iesim din oras. Din declaratie vor fi scoase rubricile referitoare la iesirea din casa pentru cumparaturi, plimbarea animalelor de companie etc. Decizia finala privind declaratia nu este inca luata si documentul va fi pub (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

