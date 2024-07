Nu scăpăm de temperaturile sufocante! Cod galben de caniculă în București și în 12 județe Meteorologii au emis o noua avertizare Cod galben de canicula, valabila duminica și luni pentru București și 12 județe din sudul țarii. Județele afectate sunt Gorj, Mehedinți, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dambovița, Prahova, Calarași, Ilfov și Capitala. Potrivit ANM , aceste zone vor inregistra temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, caracterizate de canicula și disconfort termic accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unitați. Temperaturile maxime și condițiile meteorologice Temperaturile maxime vor fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

