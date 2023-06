Nu scăpăm de ploi prea curând. Prognoza meteo pentru următoarele patru saptămâni Meteorologii estimeaza ca temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, exceptie facand ultima saptamana a lunii iunie, cand vor fi usor mai scazute in vestul, sud-vestul si in centrul tarii. Ploile vor continua, cantitatile fiind excedentare, in speciale in vest si nord-vest. Saptamana 19-26 iunie Valorile termice se vor situa in jurul […] The post Nu scapam de ploi prea curand. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

