Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie incepul lunii august, astfel ca vorbim, pe de o parte, de noi relaxarii, iar pe de alta parte, de temuta varianta Delta a coronaviruslui. In acest context, ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat daca masca de protecție va mai fi sau nu obligatorie incepand cu data de intai a lunii urmatoare.

- De la inceputul lunii august nu vor exista neaparat noi relaxari, ci va fi vorba despre completari ale masurilor existente, a declarat, luni, ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, care a precizat ca nu se va renunța la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice inchise, noteaza…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca masca de protectie va ramane obligatorie in spatiile inchise si dupa data de 1 august, precizand ca de la aceasta data nu vor fi neaparat relaxari noi, ci completari la cele existente.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca masca de protectie va ramane obligatorie in spatii inchise si dupa data de 1 august, precizand ca de la aceasta data nu vor fi neaparat relaxari noi, ci completari la cele existente, dand ca exemplu o crestere a numarului de participanti la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca masca de protectie va ramane obligatorie in spatii inchise si dupa data de 1 august, precizand ca de la aceasta data nu vor fi neaparat relaxari noi, ci completari la cele existente, dand ca exemplu o crestere a numarului de participanti la evenimente…

- Judecatoarea Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj, susține ca masca de protecție sanitara nu va mai fi obligatorie in sala sa de judecata. „Anunt! Din septembrie in sala mea de judecata masca nu mai e obligatorie! Voi face anuntul la fiecare sedinta de judecata pe care o voi prezida.Cat am condus…

- Pentru ca tot mai des se vorbește despre valul patru al pandemiei de coronavirus, etapa ce se preconizeaza ca va ajunge și in țara noastra in toamna, mulți romani se gandesc deja ca exista șanse mari sa se revina automat și la regulile impuse in urma cu mai bine de un an, atunci cand virusul a ajuns…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis relaxarea masurilor, incepand de vineri, in conformitate cu Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta. In Capitala, masca de protectie ramane obligatorie la 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant. CMBSU…