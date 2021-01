Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca imunitatea colectiva impotriva coronavirusului nu va fi atinsa in 2021, chiar daca vaccinurile au inceput sa ajunga in numeroase țari. „Nu vom ajunge la imunitatea colectiva in 2021”, a spus responsabilul stiintific al OMS Soumya Swaminathan in timpul unei informari de presa la Geneva. Ea a repetat faptul ca masurile de protecție trebuie respectate cu strictețe, precum distanțarea fizica, spalarea pe maini și portul maștii de protecție, pentru a ține sub control pandemia. Conform The Guardian, Swaminathan a apreciat „progresele incredibile”…