Stiri pe aceeasi tema

- Recorder.ro a publicat, la finele anului trecut, o investigatie in care preotul Petrica Leascu s ar fi prezentat liderilor religiosi din Dobrogea, din postura unui om de afaceri conectat politic si care ar fi putut sa obtina diverse finantari de la Secretariatul de Stat pentru Culte in schimbul unui…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea un program diversificat in perioada 6 8 iunie 2024. Detaliile programului sau includ slujbe religioase, participari la dialoguri online cu credinciosii si alte activitati religioase, atat in judetul Suceava, cat si in Constanta.Programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a exprimat public opinia sa despre donarea de organe in timpul unei emisiuni radio la care participa in mod regulat. El considera ca donarea de organe este morala in cazul organelor pereche, cum ar fi rinichii, atata timp cat nu afecteaza viața biologica a donatorului.…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost trimis in judecata de DNA Constanța, in dosarul in care este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de cumparare de influența. In luna decembrie a anului trecut, DNA incepea urmarirea penala a Arhiepiscopului Tomisului, la cateva saptamani dupa publicarea…

- Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea in judecata a lui IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului in dosarul in care ierarhul Tomisului este acuzat de savarșirea infracțiunii de cumparare de influența.

- De mai bine de un deceniu, la Constanța, Lumina Sfanta de la Ierusalim este adusa credincioșilor de pe mare, fiind vorba despre un obicei impamantenit de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, aduce Sfanta Lumina din largul Marii Negre pe care o va oferi credinciosilor, in jurul orei 23.45, in parcul Catedralei arhiepiscopale "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Incepand cu ora ora 00.00, IPS Teodosie oficiaza Canonul Invierii, urmat de savarsirea…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va aduce Sfanta Lumina din largul Marii Negre in Portul Tomis apoi o va oferi credinciosilor in parcul Catedralei arhiepiscopale "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. Dar iata unde il pot urmari credinciosii pe IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului,…