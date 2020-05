Nu s-a ținut cont de pericol! COADĂ URIAȘĂ la ONCOLOGIE! Zeci de oameni cu probleme oncologice au stat in curtea spitalului Fundeni, fara sa respecte regulile referitoare la distanțarea sociala la intrarea in spital. Cu atat mai mult cu cat mulți dintre pacienții oncologici au sistemul imunitar slabit din cauza tratamentelor anticancer. Managementul spitalului spune ca se va gasi o soluție pentru a evita astfel de aglomerari. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economie „Ceea ce s-a intamplat a fost o consecința a doua lucruri: in primul rand, au venit mai mulți pacienți decat de obicei, din cauza faptului ca s-a relaxat totul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au mai trecut șase luni din mandatul de senator a lui Carmen Dan, iar leafa de cateva mii de euro pe luna merge unsa. Asta, deși fostul ministru de Interne nu este capabil de vreo inițiativa in cel mai important for al țarii. Carmen Dan a fost unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea.…

- Noile cazuri COVID-19 au scazut in numere absolute in aproape toate țarile in ultimele zile. Acestea nu mai depașesc, in medie, 1,2% din bilanțul total al infecțiilor in majoritatea statelor. Serviciile de urgența și secțiile de terapie intensiva nu mai sunt copleșite de numarul de pacienți iar, daca…

- Iosefina Pascal, una dintre cele mai active propagandiste ale teoriilor conspiratiei privind coronavirusul, lucreaza pentru Maria Grapini, europarlamentar PSD. Ea este astfel platita din fondurile Parlamentului European. Iosefina Pascal, prezenta activa si printre manifestantii anti-5G si anti-termoscanare,…

- Decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de a-l amenda pe președintele Klaus Iohannis cu 5.000 de lei pentru declarațiile referitoare la autonomia Ținutului Secuiesc și la Ardealul dat ungurilor este corecta și necesara, iar amenda este importanta nu ca valoare, ci din punctul…

- Președintele Klaus Iohannis va contesta amenda de 5.000 de lei decisa de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru declarațiile sale referitoare la autonomia Ținutului Secuiesc, acuzand o decizie „profund politica”. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de…

- Au trecut mai bine de doua luni de la decretarea pandemiei de coronavirus, Romania a intrat și a și ieșit din starea de urgența, insa cetațenii ei nu știu nici acum cine sunt cei care au decis restrangerea drepturilor. Guvernul a ajuns sa secretizeze și numele specialiștilor din Grupul de suport tehnico-științific.…

- Ceea ce se intampla in aceste momente in Romania este ceva unic in Europa, susține managerul spitalului Victor Babeș, Emilioan Ioan Imbri . De asemenea, doctorul considera ca acum romanii sunt pregatiți și știu ce au de facut in lupta cu epidemia de coronavirus. „Ceea ce s-a intamplat in Romania este…

- In urma cu o saptamana, Spitalul Municipal Campina era desemnat, prin ordin al ministrului Sanatații, unitate-suport pentru pacienții cu COVID-19. Este singurul spital-suport din Prahova, adica acel tip de spital destinat pacienților infectați cu noul coronavirus și care necesita tratament și pentru…