Un caz șocant a avut loc in India. O femeie care suferea de mai multe luni de dureri abdominale a mers la spital. Medicii i-au spus ca are cancer testicular. In varsta de 30 de ani, femeia a aflat ca sufera de un sindrom de insensibilitate la hormonii androgeni, scrie The Indian Express, citat de spaniolii de la Antena 3 . S-a dovedit ca și sora sa sufera de același sindrom. Practic, s-au nascut barbați din punct de vedere genetic, dar au prezentat detaliie fizice ale unei femei. Femeia internata face chimioterapie și este in stare stabila. Ea este casatorita de aproape zece ani și a incercat…